Депздрав Москвы опроверг дефицит препарата для лечения болезни Паркинсона

Дефицита лекарств для людей с болезнью Паркинсона в Москве нет. Столичный Депздрав опроверг информацию, которую ранее распространили СМИ.

В ведомстве уточнили, что запаса препаратов в городе хватит более чем на четыре месяца. Речь идет о разных наименованиях, ни в одном нехватки нет. Кроме того, департамент проводит закупку для обеспечения будущих потребностей пациентов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.