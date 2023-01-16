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Общество

Депздрав Москвы опроверг дефицит препарата для лечения болезни Паркинсона

Депздрав Москвы опроверг дефицит препарата для лечения болезни Паркинсона

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Дефицита лекарств для людей с болезнью Паркинсона в Москве нет. Столичный Депздрав опроверг информацию, которую ранее распространили СМИ.

В ведомстве уточнили, что запаса препаратов в городе хватит более чем на четыре месяца. Речь идет о разных наименованиях, ни в одном нехватки нет. Кроме того, департамент проводит закупку для обеспечения будущих потребностей пациентов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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