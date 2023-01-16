08:30Общество
Депздрав Москвы опроверг дефицит препарата для лечения болезни Паркинсона
Дефицита лекарств для людей с болезнью Паркинсона в Москве нет. Столичный Депздрав опроверг информацию, которую ранее распространили СМИ.
В ведомстве уточнили, что запаса препаратов в городе хватит более чем на четыре месяца. Речь идет о разных наименованиях, ни в одном нехватки нет. Кроме того, департамент проводит закупку для обеспечения будущих потребностей пациентов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.