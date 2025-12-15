Заммэра Ракова рассказала о строительстве новых больниц в Москве

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о строительстве новых больниц в Москве. Она отметила, что в столице активно совершенствуют систему оказания не только экстренной, но и плановой медицинской помощи.

По ее словам, в 2026 году планируется начать строительство больницы Демихова площадью около 100 тысяч квадратных метров. Также прорабатываются проекты больниц в Коммунарке и Святого Владимира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.