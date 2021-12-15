В Москве подано более 200 заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов

Более 200 проектов будут участвовать в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare. Лучшие смогут запустить свои пилотные программы на базе клиник Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники делают ставку на биохакинг и искусственный интеллект. В настоящее время организаторы вместе со специалистами Депздрава оценивают актуальность и применимость разработок.

Ожидается, что новые технологии позволят сделать медпомощь в столице еще качественнее. Помимо возможности протестировать инновации, участники смогут компенсировать расходы, им выделят до двух миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.