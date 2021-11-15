Вирусолог рассказал, поможет ли вакцинация достичь коллективного иммунитета

Вирусолог Павел Волчков рассказал, поможет ли вакцинация достичь коллективного иммунитета.

"Вакцинация – это средство массовой популяционной защиты. Когда мы применяем вакцинацию за короткий промежуток времени к большинству нашей популяции, только тогда вакцинация работает эффективно. Мы, к сожалению, до сих пор как применяли, так и продолжаем применять процесс вакцинации крайне неэффективно. Мы, во-первых, растягиваем во времени, во-вторых, у нас вакцинирующая они и те же люди", – сказал Волчков.

В России нужно в течение нескольких недель завершить кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного населения от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

О том, что пока Россия далека до коллективного иммунитета, ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас в стране только около половины граждан вакцинировались или переболели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.