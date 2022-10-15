Более 900 московских врачей уже посетили тренинги Депздрава

Более 900 московских врачей уже посетили открытые тренинги Департамента здравоохранения. Обучение проходит бесплатно по 11 направлениям. Навыки отрабатывают на современном оборудовании и симуляторах, что позволяет учиться без риска для пациентов.

Занятия проходят в Кадровом центре Депздрава – он не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. На площади более 4 тысяч квадратных метров разместились более 1 100 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования и идет непрерывная профессиональная подготовка кадров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.