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15 октября, 19:30

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Более 900 московских врачей уже посетили тренинги Депздрава

Более 900 московских врачей уже посетили тренинги Депздрава

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Более 900 московских врачей уже посетили открытые тренинги Департамента здравоохранения. Обучение проходит бесплатно по 11 направлениям. Навыки отрабатывают на современном оборудовании и симуляторах, что позволяет учиться без риска для пациентов.

Занятия проходят в Кадровом центре Депздрава – он не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. На площади более 4 тысяч квадратных метров разместились более 1 100 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования и идет непрерывная профессиональная подготовка кадров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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