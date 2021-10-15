Леонид Рошаль поддержал экспресс-тестирование на COVID-19 в школах

Детей в нашей стране пока не прививают, зато их стали чаше проверять на коронавирус. В школах вводят бесплатное экспресс-тестирование. Уже 10 учебных заведений организовали такие проверки.

Идею брать анализы у учеников поддержал Леонид Рошаль. Президент НИИ неотложной детской хирургии подчеркнул, что дети стали болеть чаще. К тому же они могут распространять вирус.

"У детей очень часто этот вирус проходит бессимптомно и в мягкой форме, но они являются источником заражения и могут передавать в семье, своим братьям, сестрам, А если школьники, то и школьникам этот вирус", – сказал Рошаль.

Детский доктор также подчеркнул, что обследование абсолютно безопасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.