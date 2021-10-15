Денис Проценко призвал россиян активнее прививаться от COVID-19

Денис Проценко призвал россиян активнее прививаться от коронавируса. Время сомнений давно прошло, отметил главврач больницы в Коммунарке, и попросил медиков активнее проводить разъяснительные беседы с пациентами, а также откровенно рассказывать им о сложившейся ситуации.

Она, по мнению Проценко, не критическая, но близка к этому. В России доминирует штамм "Дельта". Он считается более заразным, чем предыдущие мутации. Врачи говорят, что наработанные протоколы лечения против "Дельты" не так эффективны, поэтом случаев тяжелого протекания болезни стало больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.