Предприятия общепита Москвы смогут подать заявку на новую меру поддержки

Московским ресторанам, чьи сотрудники прошли вакцинацию, компенсируют 100% расходов на коммуналку. Речь о третьем квартале этого года, сообщила вице-мер Наталья Сергунина.

Заявки от предпринимателей начнут принимать уже 28 октября на сайте Московского инновационного кластера.

На финансовую поддержку могут рассчитывать те, кто привил 60 и более процентов сотрудников до 15 августа, а также является налоговым резидентом Москвы более шести месяцев и не проходит сейчас через банкротство.

Подать заявление можно будет до 1 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.