В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от коронавируса

Среди взрослых россиян от коронавируса привиты чуть менее половины. Достичь отметки 50% удастся примерно через несколько недель. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, другого выхода избежать нового подъема заболеваемости нет – только вакцинация и ревакцинация. Сейчас 95% случаев COVID-19 в России – это штамм "Дельта". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.