Эксперт рассказал, как сочетать вакцину от гриппа с антиковидной

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Привичное дело". В ней телезрителям рассказывают о вакцинации от коронавируса, гриппа и других инфекций.

Среди взрослых россиян от коронавируса привиты чуть менее половины. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 95% случаев заболевания приходится на штамм "Дельта".

При этом снижается число людей с иммунитетом к гриппу. Прививать от него уже начали. Но многие задаются вопросом: как сочетать вакцинацию с антиковидной?

Ответ на этот и другие вопросы дал врач – аллерголог-иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.