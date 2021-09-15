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Общество

11:45

Свыше 10 тыс телемедицинских консультаций получили беременные с COVID-19 в Москве

медицина общество видео Евгения Мирошкина Станислав Кулик

Врачи московского телемедицинского центра провели более 10 тысяч консультаций для беременных, которые заразились коронавирусом. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая схема ведения беременных с ковидом появилась в городе в июле. Создали акушерский дистанционный центр. Каждый день врачи удаленно отслеживают состояние своих пациенток, которые лечатся на дому.

Анастасия Ракова подчеркнула, что беременные с коронавирусной инфекцией требуют особого внимания. При первой необходимости их сразу направляют на дополнительные обследования, чтобы снизить риск тяжелого течения болезни. Женщин доставляют на консультации на специальном транспорте, а затем возвращают обратно домой. Стационары кратковременного пребывания открыли на базе больниц № 15 и 52. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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