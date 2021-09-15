Свыше 10 тыс телемедицинских консультаций получили беременные с COVID-19 в Москве

Врачи московского телемедицинского центра провели более 10 тысяч консультаций для беременных, которые заразились коронавирусом. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая схема ведения беременных с ковидом появилась в городе в июле. Создали акушерский дистанционный центр. Каждый день врачи удаленно отслеживают состояние своих пациенток, которые лечатся на дому.

Анастасия Ракова подчеркнула, что беременные с коронавирусной инфекцией требуют особого внимания. При первой необходимости их сразу направляют на дополнительные обследования, чтобы снизить риск тяжелого течения болезни. Женщин доставляют на консультации на специальном транспорте, а затем возвращают обратно домой. Стационары кратковременного пребывания открыли на базе больниц № 15 и 52. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.