Чек-ап в "Здоровой Москве" прошли более 200 тысяч человек

Обследование в павильонах "Здоровая Москва" прошли уже более 200 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чаще всего у пациентов обнаруживали признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Таких людей направляли на дополнительное обследование, причем часть процедур можно было пройти там же, в павильоне.

Почти у четверти посетителей оказался повышен холестерин. Еще одна распространяя проблема – избыточный вес.

После диспансеризации при необходимости пациента сопровождают специалисты телемедицинского центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.