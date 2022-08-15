Генеральный директор компании Pfizer заразился коронавирусом

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заболел ковидом. Об этом глава фармацевтического гиганта сообщил в соцсетях.

При этом известно, что он четыре раза делал прививки препаратом своей же компании. Бурла отметил, что благодаря этому он чувствует себя хорошо и симптомы болезни у него легкие. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.