Препарат против коронавируса "Мир-19" выйдет на рынок в конце августа – ФМБА

Антиковидный препарат "Мир-19" может появиться на рынке уже в конце этого месяца. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Клинические испытания для амбулаторного применения завершили. В данный момент работают с документами.

Минздрав зарегистрировал лекарство в декабре 2021 года. Оно предназначено для профилактики и лечения COVID-19. Пока препарат есть в двух видах – ингаляции и для введения через нос. Разработчик сообщил, что препарат способен предотвращаться тяжелые формы развития болезни.

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