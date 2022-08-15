В Москве разработали тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему

В столице создали экспресс-тесты для выявления оспы обезьян. Сейчас они готовы к клиническим испытаниям. Об этом сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

Специалисты "Технополиса "Москва" разработали три тест-системы. Первая использует метод иммуноферментного анализа. В лабораторных условиях процедура занимает 40 минут. Вторая выявляет антиген вируса оспы обезьян на ранних стадиях заражения. Результат можно будет получить за 15–20 минут. Третья за аналогичное время показывает наличие антител.

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