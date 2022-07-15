Столичные онкологи начали проходить масштабное специализированное обучение

Московские онкологи начали проходить масштабное специализированное обучение. Медики изучают современные методы диагностики и лечения, а также особенности работы в единой медицинской информационно-аналитической системе. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Образовательная программа состоит из одного базового и 13 специализированных модулей. К разработке проекта привлекли более 50 экспертов. Программа рассчитана на год, это позволит охватить всех профильных врачей-онкологов, которых на сегодняшний день в столице более 700.

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