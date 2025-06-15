Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 19:30

События

Концерт в честь Дня медицинского работника прошел в ГКБ № 15 имени Филатова

Концерт в честь Дня медицинского работника прошел в ГКБ № 15 имени Филатова

ИИ проанализировал почти миллион маммограмм по ОМС в Москве

9 столичных врачей награждены за работу на новых территориях РФ

Москвичи смогли поздравить столичных медиков с профессиональным праздником

Москвичи поздравили столичных медиков свыше 1 млн раз

Арт-объекты появились в Москве в честь Дня медработника

Москвичам предоставили возможность поблагодарить врачей с помощью арт-объектов

Арт-объекты установили в столице ко Дню медицинского работника

Интерактивные арт-объекты установили в столице ко Дню медицинского работника

Сергей Собянин рассказал, какие цифровые технологии помогают московским врачам

15 июня в Москве масштабной программой отметили День медицинского работника. Фасады учреждений здравоохранения украсили праздничными декорациями, а в различных точках города появились специальные инсталляции, с помощью которых любой желающий мог сказать врачам свое спасибо. Центральным элементом оформления стало огромное сердце на Манежной площади – оно в реальном времени показывало количество благодарностей, отправленных москвичами.

В городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова состоялся камерный концерт. В знак благодарности врачам, медсестрам и всем представителям профессии за самоотверженный труд артисты студии Simple Music Ensemble исполнили произведения неоклассики и музыку из известных фильмов.

Читайте также
медицинагородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика