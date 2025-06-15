Концерт в честь Дня медицинского работника прошел в ГКБ № 15 имени Филатова

15 июня в Москве масштабной программой отметили День медицинского работника. Фасады учреждений здравоохранения украсили праздничными декорациями, а в различных точках города появились специальные инсталляции, с помощью которых любой желающий мог сказать врачам свое спасибо. Центральным элементом оформления стало огромное сердце на Манежной площади – оно в реальном времени показывало количество благодарностей, отправленных москвичами.

В городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова состоялся камерный концерт. В знак благодарности врачам, медсестрам и всем представителям профессии за самоотверженный труд артисты студии Simple Music Ensemble исполнили произведения неоклассики и музыку из известных фильмов.