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15 июня, 16:45

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Выявляемость онкологии на ранних стадиях в Москве выросла до 60%

Выявляемость онкологии на ранних стадиях в Москве выросла до 60%

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Выявляемость онкологии на ранних стадиях в столице выросла до 60%. Об этом сообщил главный внештатный специалист-хирург департамента здравоохранения столицы Алексей Шабунин на Московском онкологическом форуме, который открылся 15 июня в Гостином дворе.

За несколько лет в Москве в пять раз увеличили финансирование на лечение онкологии за счет бюджета. Кроме того, три года назад определили самые мощные многопрофильные клиники столицы. Теперь в них сконцентрирована вся онкологическая помощь – от диагностики, включая молекулярную генетику, и консилиумов, до определения тактики и применения всех видов лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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