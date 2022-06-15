Новости последнего часа: преодоление сложностей с лекарствами в РФ и визы в Германию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Сложности с лекарствами в РФ преодолены, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В целом Мурашко охарактеризовал ситуацию на российском фармрынке как стабильную.

Мирное население в Северодонецке может эвакуироваться в любом направлении. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия открывает гуманитарные коридоры для выхода из города, но украинская сторона никому не разрешает по ним выходить.

Посольство ФРГ в Москве сообщило о начале приема заявлений на выдачу виз. Также с 11 июня Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд в страну.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.