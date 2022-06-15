В Москве продолжили обновлять больницу в Коммунарке

Больница в Коммунарке – это больше, чем просто медучреждение. Там оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь детям и взрослым по самому широкому спектру заболеваний. А недавно еще открыли новый перинатальный центр. Кроме того, там строится детский корпус и корпус лучевой терапии.

Когда закончат работы? И как выглядит обновленная больница? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.