ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

Более полутора тысяч случаев оспы обезьян зафиксировано в мире за последнее время. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) экстренно созывает собрание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Роспотребнадзор также выпустил рекомендации. Трехнедельный карантин в случае контакта с заболевшим, в регионах готовят дополнительные бригады скорой. Однако в России, по официальным данным, пока нет ни одного случая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.