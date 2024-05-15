Депутат Госдумы анонсировал появление списка запрещенных для водителей лекарств

Список лекарств, которые будут запрещены для водителей на законодательном уровне, появится в ближайшее время. Об этом заявил депутат Госдумы, врач-хирург и кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Ранее Минздрав РФ опубликовал список из 74-х препаратов, которые запрещены или не рекомендуются для употребления за рулем. Но этот перечень носит информационный характер.

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