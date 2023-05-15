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Новости

Новости

12:00

Общество

Москвичам рассказали о работе медсестер в столичных медорганизациях

Москвичам рассказали о работе медсестер в столичных медорганизациях

Собянин рассказал о первой операции по пересадке сердца в столичной Боткинской больнице

Собянин сообщил о первой операции по пересадке сердца в Боткинской больнице

Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин подвел итоги II Московской недели интерьера и дизайна

"Мой район. Навигатор": столичную поликлинику № 64 на Малой Семеновской отреставрируют

"Доктор 24. Темы недели": Зубы

Москвичам рассказали о капремонте в Боткинской больнице

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

50 тысяч медсестер работают в московских организациях, которые подведомственны департаменту здравоохранения. Кроме того, там также работают 400 медбратьев. Ежедневно на одного такого сотрудника приходится 30 пациентов. Недавно они отметили профессиональный праздник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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