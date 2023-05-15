Москвичам рассказали о работе медсестер в столичных медорганизациях

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

50 тысяч медсестер работают в московских организациях, которые подведомственны департаменту здравоохранения. Кроме того, там также работают 400 медбратьев. Ежедневно на одного такого сотрудника приходится 30 пациентов. Недавно они отметили профессиональный праздник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.