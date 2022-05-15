В парках Москвы можно проверить свое здоровье

Проверить свое здоровье теперь можно в парках Москвы. Там открылись павильоны "Здоровая Москва". Всего их 46.

В течение часа медики проведут комплексное обследование. Все результаты заносятся в личную электронную медкарту. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.