Телеканал Москва 24 рассказал о последних событиях этого часа

Онкохирургический корпус в больнице на Загородном шоссе открылся после капитального ремонта. Его не только обновили, но и закупили туда современное оборудование. Например, по словам врачей, биопсию теперь проводят в 2–3 раза быстрее. Кроме того, в столице оборудуют центры амбулаторной помощи.

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