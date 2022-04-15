В Минздраве заявили о достаточном количестве препаратов от аллергии в РФ

Все препараты, применяемые для купирования симптомов сезонной аллергии, имеются в достаточном количестве в аптеках и на складах, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Речь идет об антилейкотриеновых, а также топических кортикостероидах в виде спреев и капель.