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Новости

15 марта, 15:15

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Система столичного здравоохранения прошла масштабную реорганизацию в 2023 году

Система столичного здравоохранения прошла масштабную реорганизацию в 2023 году

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В 2023 году в Москве завершился первый этап масштабной программы обновления поликлиник. Так, были открыты четыре флагманских центра, была обновлена медтехника в больницах.

Кроме того, в медучреждениях ввели новый стандарт экстренной медпомощи, который предусматривает 87 пошаговых алгоритмов, новейшее оборудование, маршрутизацию пациентов по принципу "триаж" и безбумажную цифровую среду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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