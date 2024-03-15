Система столичного здравоохранения прошла масштабную реорганизацию в 2023 году

В 2023 году в Москве завершился первый этап масштабной программы обновления поликлиник. Так, были открыты четыре флагманских центра, была обновлена медтехника в больницах.

Кроме того, в медучреждениях ввели новый стандарт экстренной медпомощи, который предусматривает 87 пошаговых алгоритмов, новейшее оборудование, маршрутизацию пациентов по принципу "триаж" и безбумажную цифровую среду.

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