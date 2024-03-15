2023 год стал прорывным для московского здравоохранения

В 2023 году произошли знаковые для московского здравоохранения события. Так, разработками столичных ученых начали пользоваться врачи по всей России. Для них открыли доступ к платформе, работающей на базе Центра диагностики и телемедицины.

Кроме того, завершился первый этап масштабной программы обновления поликлиник, начали открываться флагманские центры при больницах скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.