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Новости

15 марта, 13:15

Новости

2023 год стал прорывным для московского здравоохранения

2023 год стал прорывным для московского здравоохранения

Сервисы ИИ в Москве смогут распознавать 54 заболевания – Собянин

"Мой район. Новости": эндоскопический центр открылся в ДГКБ имени Башляевой

Первые детские эндоскопические центры заработали в Москве

"Доктор 24": как работает система электронных медицинских карт

Новости часа: умная сеть наземного транспорта появится в Москве к 2030 году

Новости часа: в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Детские эндоскопические центры начали работу в Москве

Более 20 столичных больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году

Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

В 2023 году произошли знаковые для московского здравоохранения события. Так, разработками столичных ученых начали пользоваться врачи по всей России. Для них открыли доступ к платформе, работающей на базе Центра диагностики и телемедицины.

Кроме того, завершился первый этап масштабной программы обновления поликлиник, начали открываться флагманские центры при больницах скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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