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Общество

Врачи обработали более девяти миллионов лучевых исследований с помощью ИИ

Врачи обработали более девяти миллионов лучевых исследований с помощью ИИ

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Столичные рентгенологи активно пользуются сервисами искусственного интеллекта (ИИ). Больше девяти миллионов лучевых исследований обработали врачи с помощью нейросетей. Таков итог трехлетнего эксперимента по внедрению высоких технологий, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

На данный момент в распоряжении рентгенологов свыше 40 сервисов ИИ. Они значительно экономят время. Намного быстрее обрабатываются результаты КТ, МРТ, маммограммы и различные снимки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоРоман Карлов
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