Новости часа: лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы и объединены в единый контур. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дорожный патруль работает в усиленном режиме, на МКАД дежурят "КамАЗы", рассказали в столичном Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, снег в Москве будет идти как минимум до середины пятницы, 16 февраля.