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Новости

15 февраля, 18:30

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Новости часа: лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы

Новости часа: лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы

Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

Новости часа: более 165 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

"Цифра дня": 5 166 609

Новости часа: цифровизация онколабораторий в Москве позволит быстрее ставить диагнозы

"Актуальный репортаж": специалисты столичных онколабораторий перешли на анализ изображений

Данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Всероссийский научно-практический форум проходит в НИИ неотложной детской хирургии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы и объединены в единый контур. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дорожный патруль работает в усиленном режиме, на МКАД дежурят "КамАЗы", рассказали в столичном Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, снег в Москве будет идти как минимум до середины пятницы, 16 февраля.

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