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15 февраля, 13:00

M24.RU

Врачи рассказали о профилактике и лечении онкозаболеваний у детей

Врачи рассказали о профилактике и лечении онкозаболеваний у детей

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15 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Онконастороженность у детей".

Перед журналистами выступили:

  • доктор медицинских наук, заведующая отделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Елена Скоробогатова;
  • заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Российской детской клинической больницы Иван Скапенков;
  • заведующая отделением гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы Наталья Пономарева;
  • кандидат медицинских наук, врач-онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Александра Наумова.
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