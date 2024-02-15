15 февраля, 13:00M24.RU
Врачи рассказали о профилактике и лечении онкозаболеваний у детей
15 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Онконастороженность у детей".
Перед журналистами выступили:
- доктор медицинских наук, заведующая отделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Елена Скоробогатова;
- заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Российской детской клинической больницы Иван Скапенков;
- заведующая отделением гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы Наталья Пономарева;
- кандидат медицинских наук, врач-онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Александра Наумова.