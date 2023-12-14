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14 декабря, 12:00

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Москва завершила полное обновление реанимаций в детских больницах

Москва завершила полное обновление реанимаций в детских больницах

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В Москве полностью обновили реанимации в детских больницах. По итогам программы удалось увеличить объем плановых хирургических операций. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Город закупил почти 1,5 тысячи единиц оборудования – это высокоточная техника. По словам Раковой, в столице действует комплексный подход к оснащению оборудованием по разным профилям медпомощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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