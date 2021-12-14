В РФ создали тест, распознающий штамм "Омикрон"

В России создали тест, распознающий штамм "Омикрон". Новую систему сейчас проверяют в ЮАР. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России новым штаммом коронавируса болеют 16 человек. Состояние у всех стабильное, ухудшений нет. Как рассказала Анна Попова, 11 человек привиты от ковида, остальные уже им переболели.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Омикрон" пока недостаточно изучен, но Россия готова к возможным экстремальным нагрузкам на систему здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.