Москвичи теперь могут вносить данные в электронную медкарту с помощью голоса и фото

Москвичи теперь могут вносить данные в электронную медицинскую карту в приложении "ЕМИАС. ИНФО" с помощью голоса и фото. Новая функция экономит время и упрощает работу в программе. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Регулярное заполнение карты помогает врачу отслеживать состояние пациента и эффективность лечения. Особенно это полезно для тех, у кого есть хронические заболевания и наблюдение должно быть постоянным. Инновационные передовые технологии делают медицину доступнее для москвичей, помогают врачам. Поэтому на протяжении многих лет в городе внедряют новые возможности с использованием искусственного интеллекта.

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