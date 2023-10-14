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14 октября, 12:30

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Более 1,5 тыс медиков повысили квалификацию в столичном Центре паллиативной помощи

Более 1,5 тыс медиков повысили квалификацию в столичном Центре паллиативной помощи

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В 2021 году в Москве открылся главный корпус центра паллиативной помощи. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, он считается уникальным по уровню компетенций. За три года существования центра больше 1,5 тысяч врачей и медсестер повысили здесь свою квалификацию, а регулярные лекции и тренинги посетили более семи тысяч слушателей.

Кроме того, в Центре паллиативной помощи обучают родственников работе с оборудованием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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