Рошаль поддержал экспресс-тестирование детей на COVID-19

Экспресс-тестирование детей на COVID-19 поддержал Леонид Рошаль. Президент НИИ неотложной детской хирургии подчеркнул, что дети стали болеть чаще. И как дальше себя поведет ковид, не известно. Вопрос остается острым, а потому тестировать школьников нужно.

Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 10 столичных школах можно будет с 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.