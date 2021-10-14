Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от COVID-19 и вернуться к работе

Минздрав РФ предложил медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии коронавируса, вернуться к работе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава добавил, что для этого нужно пройти вакцинацию.

Блогер, сбившая ребенка на западе Москвы, в этом году получила десятки штрафов за превышение скорости, сообщил Дептранс.

Один из обвиняемых по делу об избиении парня, заступившегося за девушку в столичном метро, подал жалобу на свой арест.

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