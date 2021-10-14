Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию пожилым медикам вернуться к работе

12:15
Глава Минздрава предложил пожилым медикам, которые уходили на самоизоляцию или пенсию из-за ковида и возможных рисков, вернуться на свои рабочие места. Об этом Михаил Мурашко заявил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Правда, есть одно условие. Перед тем, как снова заняться лечением пациентов, медицинским работникам нужно будет вакцинироваться. Для своей безопасности и здоровья тех, с кем они будут контактировать.
По данным Минздрава, сейчас с коронавирусом под наблюдением находятся более миллиона россиян. И это создает большую нагрузку на систему здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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