Москвичам рассказали, как проходит экспресс-диагностика школьников на COVID-19

С четверга, 14 октября, школьников проверяют на коронавирус. Экспресс-диагностика началась в 10 московских школах.

Как проходит процедура? Отправят ли класс на карантин из-за положительного теста ученика? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.