Эксперт рассказал, можно ли сочетать прививки от коронавируса и гриппа

В России от COVID-19 уже привиты больше 46 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также в стране уже началась сезонная вакцинация от гриппа. Но можно ли сочетать эти прививки?

Можно ли делать прививку от гриппа, если прошел полную вакцинацию? Сколько времени должно пройти между прививками? Ответы на эти и другие вопросы дал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.