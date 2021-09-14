Врач рассказал, совместимы ли прививки от COVID-19 и гриппа

В России от COVID-19 уже привиты больше 46 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также в стране уже началась сезонная вакцинация от гриппа.

Но можно ли сочетать эти прививки? И когда лучше пройти вакцинацию? Ответы на эти и другие вопросы дал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.