Врачи ГКБ № 31 имени академика Савельевой рассказали об операциях на новом оборудовании

Более ста тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Помогает в этом новое оборудование, которое поставляют в больницы. Роботы повторяют команды лучших специалистов с точностью до миллиметра.

Заведующий отделением ортопедии ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой Вадим Найданов поделился, что в больнице имеется вся необходимая аппаратура для операций на опорно-двигательном аппарате. Пациенты проходят реабилитацию даже после небольших инвазивных операций.

Какие еще высокотехнологичные операции проводят в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

