ВОЗ планирует созвать экстренное заседание по оспе обезьян – СМИ

Всемирная организация здравоохранения планирует созвать экстренное заседание, чтобы оценить угрозу оспы обезьян для всего мира. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что совещание пройдет 23 июня. Всего с начала года уже зарегистрировали свыше полутора тысяч случаев заражения. Вирус обнаружили почти в 40 странах мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.