Два уникальных медицинских центра появятся в Москве

В Москве в настоящее время строятся два уникальных медицинских центра. Палаты в них по комфорту сравнивают с номерами в пятизвездочных отелях.

Кроме того, в этих больницах будет самое современное оборудование. Аналогов этим комплексам в России на сегодняшний день нет.

Среди строящихся медцентров – лечебно-диагностический комплекс, больница имени Логинова. Там будут 570 коек, а палаты сделают с большими окнами и хорошей мебелью. Также планируется создать в этом центре 20 операционных.

На территории больницы появится Центр лучевой терапии, оборудование которого будет позволять точно и очень качественно лечить опухоли и онкологические заболевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

