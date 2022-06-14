Десять поликлиник планируют открыть в Москве до конца года

10 поликлиник планируют открыть в Москве до конца 2022 года. При этом, как отмечается, все они строятся по новому московскому стандарту.

При строительстве городских медучреждений учитывают удобство для пациента: в зданиях создают понятную навигацию, а менее востребованные кабинеты располагают на верхних этажах.

Подробнее о требованиях к городским поликлиникам рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в эфире телеканала Москва 24.

