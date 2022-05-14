Москвичи могут проверить свое здоровье в парковых павильонах

Москвичи могут проверить свое здоровье прямо во время прогулки на свежем воздухе. В парках столицы открылись павильоны здоровья. Всего их 46.

Здесь можно бесплатно пройти диспансеризацию, сдать анализы, обсудить с врачами недомогания. В течение часа медики проведут комплексное обследование. Все результаты заносятся в личную электронную медкарту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.