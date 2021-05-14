Новые высокотехнологичные ангиографы начали поставлять в столичные больницы

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Столичные больницы получат более 40 новых ангиографов до конца 2023 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Первые аппараты уже начали завозить в отделения клиник. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, они предназначены в первую очередь для помощи пациентам с инфарктами и инсультами, а также с онкологическими заболеваниями.
Для лечения детей нужны специальные детские ангиографы, такие тоже закупили. Новые аппараты уникальны по многим показателям. Они позволят медикам исключить риск ошибки при диагностике.
Закупки делались по так называемым контрактам жизненного цикла, то есть поставщик обязуется в дальнейшем обеспечивать работоспособность оборудования на протяжении всего срока эксплуатации. Благодаря этому можно будет использовать новые ангиографы практически круглосуточно, то есть проводить обследования и операции для гораздо большего количества пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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