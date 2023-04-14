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В Депздраве Москвы рассказали, какие вакцины используют против кори

В Депздраве Москвы рассказали, какие вакцины используют против кори

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В московском Депздраве рассказали о том, какие вакцины используют против кори. В данный момент в городе идет подчищающая иммунизация. Это значит, что прививают людей, у которых раньше был медотвод или нет антител по другой причине.

Для этого используют безопасные и проверенные временем вакцины, которые не вызывают осложнений. Препарат содержит ослабленный вирус, который стимулирует организм формировать иммунитет.

Сама корь опасна последствиями. Если болезнь протекает в тяжелой форме, могут диагностировать менингит, отит или пневмонию. А при контакте непривитого с больным риск заражения составляет 100%. Так что вакцинация считается единственным надежным способом защиты.

Ранее корь выявили в одном из московских вузов, это РГУ имени Губкина. Студентов перевели на дистанционный режим, карантин объявлен на 21 день. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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