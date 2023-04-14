Новости часа: более 3 тыс пациентов получили экстренную медпомощь в центре Склифосовского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч пациентов получили экстренную медицинскую помощь во флагманском центре Склифосовского. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

На страны, с которыми Россия прорабатывает упрощение визового режима, оказывают давление. Об этом заявили в МИД РФ.

Работа некоторых маршрутов московского транспорта изменится из-за пасхальных мероприятий уже 14 апреля. Об этом сообщил Дептранс.