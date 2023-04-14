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11:30

Политика

Новости часа: более 3 тыс пациентов получили экстренную медпомощь в центре Склифосовского

Новости часа: более 3 тыс пациентов получили экстренную медпомощь в центре Склифосовского

"Мой район. Навигатор": новые поликлиники появятся в Восточном Бирюлеве

Около 80 тыс исследований провели флагманские центры больниц столицы с начала работы

Врачи единого пункта отбора на контрактную службу в Москве получили допуск к системе ЕМИАС

Две новые поликлиники откроются в Бирюлеве

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Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч пациентов получили экстренную медицинскую помощь во флагманском центре Склифосовского. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

На страны, с которыми Россия прорабатывает упрощение визового режима, оказывают давление. Об этом заявили в МИД РФ.

Работа некоторых маршрутов московского транспорта изменится из-за пасхальных мероприятий уже 14 апреля. Об этом сообщил Дептранс.

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