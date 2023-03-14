Российские производители начали выпуск обновленных противогриппозных вакцин

Российские производители приступили к выпуску обновленных вакцин от гриппа, которые будут применяться в будущем эпидемическом сезоне. Об этом сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева. Летом 2023 года вакцины начнут поступать в медицинские организации.

В новом эпидсезоне в вакцинах для Северного полушария изменен один штамм. Это связано с актуализацией. Предыдущий штамм значительно отличается от циркулирующих в настоящее время.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.